Se abre una nueva boca eruptiva en lo alto del volcán Etna y expulsa lava

Roma, 21 ago (EFE).- El volcán Etna, el mayor activo de la placa europea y situado en la isla italiana de Sicilia (sur), ha registrado la apertura de una tercera boca eruptiva en sus alturas por las que está expulsando lava por su ladera suroeste.

Esta nueva fisura se encuentra en la cima del volcán, a unos 3.200 metros sobre el nivel del mar en la cara meridional de su cráter sur-este, según ha confirmado en un comunicado el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

De esta nueva boca está saliendo una pequeña colada de lava que se escurre por su ladera suroeste, así como humo y ceniza que se disuelve en la atmósfera.

Mientras que también se registran erupciones en sus otros dos bocas, situados a 3.100 y 2.980 metros de altura.

Estas erupciones son de una intensidad mucho menor a la del pasado junio, cuando registró potentes explosiones, con una alta columna de humo, y el colapso de una parte de su cráter principal.

El INGV ha constatado que no hay «variaciones significativas» en el temblor volcánico ni en la localización de las fuentes de lava. EFE

