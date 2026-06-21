Se amplía la alerta máxima por calor en Francia el lunes a la mitad del país

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París, 21 jun (EFE).- Francia vivirá este lunes una situación inédita con 49 departamentos del centenar que hay en el país en el máximo nivel de alerta por el calor, lo que supone 14 más que este domingo, y se explica por un agravamiento de este episodio de canícula en el que se esperan récords históricos.

El ministro delegado de la Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre, anunció a primera hora de la tarde la extensión de la alerta roja y, en una comparecencia pública indicó que otros 54 departamentos estarán en alerta naranja.

«El lunes y el martes vamos a superar probablemente los récords de temperaturas», señaló Lefèvre, que añadió que esta ola de calor «es un episodio extremadamente precoz».

La alerta roja el lunes cubrirá la fachada oeste del país, salvo la región de Normandía y los departamentos próximos a Bélgica, pero también buena parte del interior, incluida la región de París.

Météo France, que comparó la situación a la ola histórica de calor de agosto de 2003, que causó la muerte de 15.000 personas, indicó que en esos departamentos las temperaturas serán excepcionalmente elevadas tanto de día como de noche.

En concreto, los termómetros no van a bajar la próxima noche de 20-23 grados, e incluso estarán entre 23 y 26 en la zona de Burdeos. Por la tarde, las temperaturas subirán respecto a las de este domingo y en algunos casos se situarán entre 40 y 42 grados o incluso más.

Los servicios meteorológicos estiman que en Burdeos se llegará a los 43 grados, a los 41 en Limoges o en Rennes, a los 40 en Toulouse o en Tours y a los 39 en París.

Además, avisan de que este episodio de canícula va a continuar (e incluso a agravarse en ciertas regiones) una buena parte de la semana próxima.

El ministro de Educación, Edouard Geffray, afirmó que 845 centros de enseñanza de primaria y de secundaria (de los alrededor de 60.000 que hay en todo el país) no abrirán sus puertas el lunes por el calor y que en otros 1.800 se van a ajustar los horarios para evitar las clases en las horas de más calor de la tarde.

El conejero delegado de la compañía ferroviaria estatal SNCF, Jean Castex, indicó que su voluntad es garantizar «un tráfico lo más normal posible, en estas condiciones extremas y excepcionales», pero reconoció que no circularán algunos convoyes antiguos que no tienen climatización.

Castex, además, aconsejó a las personas vulnerables que no tomen el tren, ante los incidentes que se podrían producir.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, indicó que se van a ampliar los horarios en que se permite el baño en lugares como el Canal Saint Martin, al que estos últimos días acuden cientos de personas para refrescarse.

La canícula afectaba de forma notable este domingo a la Fiesta de la Música que se celebra en Francia cada 21 de junio con conciertos que sacan a la calle a millones de personas.

Aunque no hay una regla general para todo el país, en algunos lugares las prefecturas (delegaciones del Gobierno) o los ayuntamientos han decidido anular o posponer algunos de esos conciertos.

El Gobierno decidió el sábado que en los departamentos en alerta roja estará prohibido consumir alcohol en la calle, para intentar evitar una mayor presión sobre los servicios sanitarios, que están siendo muy solicitados por el calor. EFE

par/fpa