Se busca en el norte de Japón a un joven atacado y arrastrado por un oso

Tokio, 14 ago (EFE).- Las autoridades de Shiretoko, en Hokkaido (norte de Japón), buscan a un veinteañero que fue atacado este jueves por un oso y arrastrado por el animal a una zona boscosa y montañosa mientras se encontraba de senderismo.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 11 hora local de hoy (2:00 GMT), cuando otro joven acompañante de la víctima alertó a la policía del encontronazo con el oso en un paraje ubicado a una altitud de unos 550 metros en el monte Rausu.

La víctima, que caminaba más adelantada, se topó con el animal, que lo atacó y arrastró bosque adentro, según el testimonio a la policía de su acompañante, quien salió ileso, informó la cadena estatal NHK.

La policía inició una búsqueda aérea con helicópteros en los alrededores del Sitio de Patrimonio Natural Mundial de Shiretoko, sin que por el momento se haya encontrado al veinteañero.

Según las redes sociales de la Fundación de la Naturaleza de Shiretoko, algunos osos pardos se han acercado a los excursionistas a apenas 3 o 4 metros, y se han registrado casos en los que los animales continuaron siguiendo a las personas incluso después de utilizar espráis de gas pimienta, un repelente contra esos animales que se recomienda llevar a los senderistas.

El suceso se produce tras un ataque mortal ocurrido el mes pasado contra un repartidor de periódicos en la localidad de Fukushima, en el sur de Hokkaido. Municipios vecinos también han reportado daños a cultivos supuestamente causados por osos.

Las autoridades niponas han tomado algunas medidas en los últimos años ante el incremento de los ataques a humanos de osos, entre ellas una reforma de la normativa de protección animal, que permite a sus municipios autorizar que se dispare a osos de manera preventiva.

Esta reforma se aprobó el pasado febrero tras una cifra récord de 219 ataques a personas en el año fiscal de 2023 (hasta marzo de 2024), que dejaron seis muertos.

Muchos expertos creen que el número creciente de encuentros con osos en Japón responde a los efectos del cambio climático, que hace escasear los frutos e insectos de los que se suelen alimentar estos animales y los empuja a aventurarse en entornos poblados en busca de sustento. EFE

