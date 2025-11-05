Se casan en Donetsk el cantante de la guerra Shamán y la censora de internet rusa Mizúlina

2 minutos

Moscú, 5 nov (EFE).- La pareja del momento en Rusia, el popular cantante de la guerra ruso Shamán, y la censora número uno en internet, Yekaterina Mizúlina, formalizaron este miércoles su relación con una aparentemente austera boda en la ciudad ucraniana de Donetsk, bajo control ruso desde 2014, según informaron los propios recién casados.

«Yekaterina y yo visitamos un registro civil en Donetsk y allí nos casamos», escribió Shamán en su cuenta de Telegram que acompañó de un vídeo.

En la imágenes se puede ver a ambos vestidos con atuendos de tinte militar -chaqueta verde y pantalón negro-, en compañía de algunas autoridades locales, incluido el líder de Donetsk nombrado por Rusia, Denís Pushilin.

Tras firmar en el registro civil, los novios se dieron un beso y fueron felicitados por los invitados, que les regalaron grandes ramos de rosas blancas.

Mizúlina, de 41 años, y Shamán, de 33, anunciaron oficialmente que son pareja en marzo pasado.

«Quiero anunciar ante todos que somos pareja. Estamos saliendo, estamos juntos. Yekaterina, ¿qué tienes que decir?», dijo Shamán desde el escenario durante un concierto en Moscú.

Entonces, Mizúlina subió al escenario, el cantante le regaló un ramo de rosas blancas y se besaron apasionadamente, ante el júbilo de los presentes.

Shamán era en 2022 un cantante absolutamente desconocido que ha tenido una carrera meteórica desde el comienzo de la guerra apelando a los instintos patrióticos de los rusos.

Desde entonces, durante tres años consecutivos, es el mejor cantante de actualidad en Rusia, según las encuestas.

Casualidad o no, Shamán, cuyo nombre real es Yaroslav Dronov, lanzó su primer gran éxito, “Nos alzaremos”, el 23 de febrero de 2022, es decir, la víspera del comienzo de la conocida como «operación militar especial» en Ucrania.

El artista también ha despertado críticas por su estética, que recuerda a las subculturas parafascistas, más propias de las juventudes hitlerianas y de los años 30 del siglo XX.

Mientras, Mizúlina es hija de una alta funcionaria cercana al Kremlin, quien promovió leyes controvertidas contra la propaganda homosexual, el aborto y la adopción de niños rusos por parejas extranjeras.

En los últimos años, Yekaterina labró su fama de delatora al perseguir furiosamente a aquellos internautas que desprestigian la ofensiva rusa en Ucrania.EFE

