Se declara culpable el capitán del barco implicado en muerte de tres niñas en Miami

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Miami (EE.UU.), 21 jul (EFE).- El capitán de un bote implicado en la muerte de tres niñas -una chilena, una argentina y una estadounidense de origen argentino- se declaró este martes culpable de homicidio involuntario por un accidente marítimo en Miami, según informaron medios locales.

El accidente ocurrió el 28 de julio del año pasado, cuando el velero en el que viajaban las tres menores impactó contra la embarcación empujada por el remolcador que dirigía Yusiel López Insúa. El capitán enfrentaba una pena de hasta diez años de prisión si era declarado culpable en el juicio.

Sin embargo, la fiscalía pidió un año de cárcel para él, así como seis meses de arresto domiciliaro, como parte del acuerdo de culpablidad, según registros judiciales citados por el diario Miami Herald.

Además de las tres niñas fallecidas, otras dos menores de edad resultaron heridas en el accidente.

El velero pertenecía al programa de verano de la Miami Youth Sailing Foundation y la fuerza del impacto arrojó al agua a las ocupantes de la embarcación, cinco niñas y una instructora.

La argentina Mila Yankeleich, de siete años, y la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13, murieron tras el hundimiento del velero que quedó atrapado debajo de la barcaza, al frente de las islas Hibiscus, en Miami Beach.

Mientras que Arielle Mazi Buchman, con familia argentina, falleció tras pasar casi una semana en el hospital.

López Insúa había comunicado a través de su abogado en mayo que se declararía culpable para evitar el juicio y no revivir la tragedia.

El capitán estaba acusado de homicidio involuntario por operar el bote sin los sistemas adecuados de visión, como cámaras y radares. Además, las autoridades lo acusan de usar su teléfono en el momento del accidente. EFE

hbc/ims/lpm