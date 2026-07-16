Se derrumba una parte del Tribunal de Bolzano (Italia) sin causar víctimas

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Roma, 16 jul (EFE).- Una parte del Tribunal de Bolzano, en el norte de Italia, construido entre 1939 y 1945 y donde se estaban realizando obras de reestructuración, se derrumbó este jueves por la mañana y una de las personas de la limpieza que estaba trabajando en su interior resultó levemente herida.

El espectacular derrumbe, que se produjo a las 06:00 horas (04:00 GMT), cuando aún no estaba abierto, dejó sin techo a una parte del edificio y afectó aproximadamente a una cuarta parte del bloque.

Los escombros de las secciones derrumbadas cayeron sobre la entrada principal y la escalera exterior.

Los bomberos realizaron una inspección inicial del lugar para verificar que no haya riesgo de nuevos derrumbes y están cerrando las tuberías para evitar fugas de gas.

«Toda la parte central del juzgado está completamente inutilizable. Aún es demasiado pronto para determinar las causas. Ahora intentaremos restablecer el servicio lo antes posible y buscaremos la manera de redistribuir el personal», explicó el fiscal Axel Bisignano.

El presidente de la región de Tirol del Sur, de la que Bolzano es la capital, Arno Kompatscher, afirmó que ahora mismo «solo se puede decir que se ha tenido mucha suerte dentro de la desgracia».

«Es impensable lo que podría haber ocurrido si este derrumbe parcial se hubiera producido en otro momento. Todos estamos aliviados de que, al parecer, no haya heridos (graves) ni víctimas mortales. Esto es lo más importante ahora. Todo lo demás se puede solucionar».

«Al principio pensamos que era una bomba, un atentado, pero tras las primeras comprobaciones comprendimos que se trataba de un derrumbe estático. Los escombros cayeron dentro del perímetro; si hubiera habido una explosión, se habrían extendido por toda la plaza. Estaban realizando obras y la estructura ya presentaba filtraciones de agua», declaró el inspector jefe del cuerpo de bomberos de Bolzano, Christian Auer , uno de los primeros en intervenir. EFE

ccg/mgr

(vídeo)(foto)