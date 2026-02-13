Se desata un incendio de gran magnitud en una refinería de La Habana

La Habana, 13 feb (EFE).-Un incendio de gran magnitud, acompañado de una densa columna de humo negro, se desató este viernes en las instalaciones de la refinería Ñico López, en La Habana, según medios oficiales y testigos presenciales.

Las autoridades cubanas no han informado por el momento de las causas y alcance del siniestro, que afecta a una de las tres únicas refinerías del país y se desconoce si el incendio ha provocado daños personales.

Cuba se encuentra actualmente en una grave crisis energética pues a los problemas estructurales endógenos se ha sumado el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., que impide la entrada de crudo importado al país desde enero. EFE

jpm/nvm