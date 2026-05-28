Se dispara el número de falsos veteranos rusos de la guerra en Ucrania

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Moscú, 28 may (EFE).- La Cámara Pública rusa, órgano consultivo, ha detectado un fuerte aumento de falsas condecoraciones, medallas y falsos veteranos de la guerra de Ucrania que se hacen pasar por ‘héroes nacionales’ y utilizan dicho prestigio para beneficiarse social y económicamente.

«Hay que entender que si una persona se ve rara y se viste como un payaso, es posible que no sea del todo un combatiente de la operación militar especial (guerra de Ucrania)», advirtió Anastasía Kashevárova, miembro de la comisión que trató el miércoles la cuestión, cuyas declaraciones fueron publicadas por la Cámara Pública en Telegram.

Además, llamó la atención sobre que muchas de estas personas utilizan su supuesto título y condecoraciones para estafar, «recabando donaciones para supuesta ayuda humanitaria» u otras causas, tras lo cual, «en ya muchos casos, estas personas simplemente desaparecían» con el dinero, explicó Kashevárova.

La representante añadió que «incluso (utilizan para estafar) el uniforme, ya que cualquiera puede comprarlo en las plataformas de venta online».

Uno de los principales problemas es que las fuerzas del orden no tienen capacidad para verificar las condecoraciones, debido a la gran cantidad de imitaciones y la escasa comunicación entre los órganos oficiales.

Algunos de los premios son emitidos por orden presidencial secreta, de lo cual no tiene conocimiento ni el Ministerio de Defensa, asegura la Cámara Pública. Tampoco existe ningún tipo de regulación respecto a la entrega de medallas y una clara catalogación.

La comisión propuso elevar las multas para los impostores hasta al menos 50.000 rublos (700 dólares), ya que actualmente son de 1.500 rublos (20 dólares), e «incluso cruzar la calle indebidamente puede salir más caro», se quejó Yekaterina Kolótvkina, miembro de la Cámara Pública.

Kolótvkina también pidió que le envíen información acerca de posibles impostores para, «gracias al estatus» que ella ostenta, poder denunciarles ante la justicia.

La comisión destacó otros muchos problemas relacionados, como falsos veteranos que ofrecen charlas remuneradas en instituciones educativas e instituciones públicas que reparten medallas sin control imitando condecoraciones oficiales.

«Un hombre de 25 años acudió a un centro para relatar sus hazañas, presentándose como teniente que luchó en Bajmut. Después, se comprobó que era demasiado joven para su rango. Estos impostores frecuentan la Duma (cámara de diputados rusa) como si fuera su casa, posando para fotos con los diputados», señaló un miembro de la reunión.

Otro problema que detectaron fue la reventa de verdaderas insignias por parte de viudas y familiares de combatientes en el frente ucraniano, lo cual consideraron que debería castigarse penalmente.

El organismo aseguró que continuaría investigando y denunciando la situación.

En las plataformas de venta online rusas, tales como Ozon y Wildberries, es posible adquirir falsas medallas por méritos en el frente de Ucrania por hasta 400 rublos (5 dólares).EFE

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