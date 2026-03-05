Se disparan las ventas de libros de ciencias políticas en Rusia

Moscú, 5 mar (EFE). – Las ventas de libros sobre las ciencias políticas se han disparado en Rusia en lo que va de año, escribe hoy el diario Kommersant.

La tendencia coincide con las operaciones de Estados Unidos en Venezuela e Irán, dos aliados de Rusia.

Según la plataforma de libros digitales Litres, entre el 26 de febrero y el 4 de marzo los ingresos por ventas de libros de ciencias políticas aumentaron un 218 % interanual.

Mientras, desde principios de 2026, los libros de ciencias políticas han generado un 23 % más de ingresos para la empresa que el año anterior.

Los títulos más vendidos son el «Orden Mundial», del exsecretario de Estado de EE.UU., Henry Kissinger y «El Príncipe», del filósofo y político italiano Nicolás Maquiavelo.

Les siguen el «El gran tablero mundial: la supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos», de Zbigniew Brzezinski, así como “El choque de civilizaciones», de Samuel Huntington, sobre el mundo después de la guerra fría.EFE

