Se eleva a 13 el número de muertos por la explosión de un camión con gas en México

Tres personas que habían resultado heridas por la explosión de un camión cargado de gas en Ciudad de México murieron en las últimas horas, con que se eleva a 13 el número total de fallecidos por el incidente, informó este sábado la alcadía.

La capital mexicana se vio sacudida el pasado miércoles por el poderoso estallido del vehículo que transportaba casi 50.000 litros de gas cuando circulaba por el populoso distrito de Iztapalapa, en el oriente de la metrópoli.

Según el más reciente balance oficial, 40 personas siguen hospitalizadas en distintos nosocomios públicos.

Entre los fallecidos en las últimas horas está Alicia Matías, de 49 años y a quien la prensa llama «la abuelita heroína» por haber protegido con su cuerpo a su nieta de dos años durante el estallido.

Una de las imágenes más desgarradoras de la tragedia es la de esta mujer caminando en busca de ayuda con la niña en brazos pese a haber sufrido quemaduras en el 90% de su cuerpo. La auxilió un policía capitalino que las trasladó a un hospital.

«Su acto de amor ha dejado una huella profunda», escribió este sábado en la red social X la alcaldesa capitalina, Clara Brugada, al lamentar su muerte.

Según las investigaciones de la fiscalía local, es probable que el accidente del camión se haya producido porque el vehículo pesado viajaba con exceso de velocidad, además de que pudo haber chocado con un objeto que abrió un boquete en la cisterna.

Brugada ha dicho que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles en la ciudad, de 9,2 millones de habitantes, para evitar nuevas tragedias.

