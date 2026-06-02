Se eleva a 3.468 el total de fallecidos al cumplirse tres meses de conflicto en el Líbano

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Beirut, 2 jun (EFE).- Al menos 3.468 personas murieron y otras 10.577 resultaron heridas desde el inicio de la ofensiva de ataques israelíes contra el Líbano, de la que este martes se cumplen tres meses, sin que el alto el fuego técnico acordado entre ambos países haya parado la violencia.

«El balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 2 de junio es el siguiente: 3.468 muertos y 10.577 heridos», informó en un escueto comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

Este martes, el Líbano e Israel comenzaron una nueva ronda de diálogo directo en Washington, parte de unas conversaciones a las que se opone el grupo chií libanés Hizbulá y que continúan en marcha pese a las crecientes violaciones del alto el fuego en vigor.

Anoche, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que tanto Hizbulá como Israel habían expresado su disposición a frenar las hostilidades.

Sin embargo, ambos continuaron con sus ataques mutuos, a la espera de que las negociaciones sigan mañana, miércoles, con el objetivo de consolidar la medida anunciada por Trump y de consensuar una salida no militar al conflicto. EFE

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