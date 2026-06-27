Se elevan a 1.430 las personas fallecidas por dos terremotos en Venezuela

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Caracas, 27 jun (EFE).- El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado de que han fallecido 1.430 personas tras los dos terremotos de 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, mientras que hay 3.328 heridos.

«A esta hora (…) estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida», dijo el legislador en una alocución transmitida por el canal estatal VTV. EFE

sc/acm

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