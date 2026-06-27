Se elevan a 1.430 las personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela

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Caracas, 27 jun (EFE).- El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado de que han fallecido 1.430 personas tras los dos terremotos de 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, mientras que hay 3.238 heridos.

«A esta hora (…) estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida», dijo el legislador en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Rodríguez agregó que hay, hasta el momento, 3.238 personas heridas, así como 3.142 familias damnificadas.

Indicó que hasta este sábado han sido atendidas por las autoridades 73.736 familias, especialmente en el estado costero de La Guaira, al norte de Caracas, el más afectado por el doble terremoto del miércoles.

El diputado señaló que han llegado al país 16 médicos de Curazao para la atención de las víctimas.

Asimismo, manifestó que hay más de 30.000 efectivos, entre militares, policías, rescatistas, personal médico, paramédicos y psicólogos venezolanos, desplegados en las zonas afectadas.

Rodríguez pidió a todos los ciudadanos que no viajen a La Guaira de manera particular para poder facilitar el traslado de la maquinaria pesada destinado a la remoción de escombros, así como de heridos hacia distintos centros de salud de la región costera y Caracas, por lo que invitó nuevamente a hacer donaciones en los centros de acopio.

También declaró que en el Poliedro de Caracas se está llevando a cabo el registro de voluntarios para organizar el traslado.

Anteriormente, el Gobierno de Delcy Rodríguez informó de que durante la madrugada de este sábado se han distribuido 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira a las familias afectadas por los terremotos.

Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas de los terremotos, según detalló este sábado el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

La presidenta encargada de Venezuela se reunió el viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar operaciones de rescate y atender a las víctimas de los dos seísmos.

Además, miles de venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas y han organizado recogidas de insumos y traslado de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira. EFE

sc/acm

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