Se elevan a 1.450 las personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela

Compartir

1 minuto

Caracas, 28 jun (EFE).- La cifra de fallecidos se eleva a 1.450 tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que afectaron la zona norte de Venezuela, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

«En el parte del día de hoy, debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia», señaló Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

sc/bam/acm

(video)