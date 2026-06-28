Se elevan a 1.450 las personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela

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Caracas, 28 jun (EFE).- La cifra de fallecidos tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que afectaron la zona norte de Venezuela se eleva a 1.450, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

«En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia», señaló Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Indicó que hay 3.150 personas heridas, pese a que el sábado habló de un total de 3.238 heridos, sin que haya ofrecido detalles sobre la razón de esta disminución.

Además, dijo, 12.721 familias están damnificadas.

Rodríguez explicó que hay 774 edificios afectados o colapsados, 189 con daños totales y 585 de manera parcial, 38 hospitales también sufrieron daños, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras «de otra índole».

Asimismo, manifestó que 527 personas han sido trasladadas desde el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos, a hospitales públicos y privados de Caracas.

Tambiéndijo que el número de rescatistas internacionales se elevó a 2.624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84,8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos.

Sobre los voluntarios, Rodríguez apuntó que se han registrado 7.876 personas en el Poliedro de Caracas, lo que, a su juicio, ha permitido ordenar el trabajo de rescate y remoción de escombros en La Guaira.

El diputado anunció la activación de una línea telefónica para apoyar a todos los ciudadanos que presenten cuadros de ansiedad, tristeza o estrés postraumático a causa del doble terremoto, así como una página web para que los familiares puedan registrar a sus parientes desaparecidos, sin ofrecer una cifra de cuántas personas están en esta situación.

En redes sociales son constantes las publicaciones de fotografías y datos de personas que no han sido localizadas tras el terremoto, la mayoría de ellas vistas por últimas vez en La Guaira.

Este domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció el esfuerzo y la solidaridad de los rescatistas internacionales, tras un encuentro con un grupo de estos trabajadores, según informó Prensa Presidencial. EFE

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