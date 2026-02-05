Se elevan a más de 140.000 los evacuados por el temporal en el norte de Marruecos

Rabat, 5 feb (EFE).- El temporal que azota el norte de Marruecos ha obligado a evacuar hasta ahora a 143.164 personas de localidades en riego, según el último informe del Ministerio marroquí de Interior.

Las evacuaciones «continúan» y responden «a intervenciones preventivas que tienen como objetivo proteger la vida y garantizar la seguridad de los habitantes», apuntó hoy el organismo en un breve comunicado.

El grueso de los desalojos se ha registrado en la provincia de Larache (norte), con más de 110.000 evacuados, seguida de Kenitra, próxima a Rabat, con cerca de 17.000.

El temporal ha provocado al menos 4 muertos, miembros de una misma familia sepultados por el derrumbe de su casa, y ha dejado importantes daños en infraestructuras y agricultura.

Alcazarquivir, una localidad de unos 120.000 habitantes en la llanura atlántica, es la más afectada por las inundaciones, y el Ejército permanece desplegado desde el jueves pasado para apoyar a los damnificados.

«Alcazarquivir presenta actualmente un aspecto desierto. Se convirtió en una ciudad fantasma, con agua aún acumulada en calles y plazas», dijo a EFE un habitante en la zona.

Las autoridades marroquíes mantienen la alerta por el temporal en el norte del país. EFE

