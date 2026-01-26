Se elevan a tres los muertos en Gaza este lunes por ataques israelíes

1 minuto

Jerusalén, 26 ene (EFE).- Israel ha matado a tres palestinos este lunes en la Franja de Gaza pese a que continúa en vigor el alto el fuego, informó la agencia de noticias palestina, Wafa, y confirmaron fuentes sanitarias a EFE.

A primera hora de este lunes, un palestino murió tras recibir un disparo en la cabeza por parte de las fuerzas israelíes en el barrio de Al Tuffah de la ciudad de Gaza, informó a EFE fuentes del hospital Al Ahli.

El hombre, identificado como Muhammad Khaled Abdel Moneim, fue disparado en la zona de Al Zarqa de este barrio de la capital gazatí, donde se llevan registrando ataques israelíes desde este domingo.

En Yabalia, también en el norte de Gaza, un joven identificado como Muhamad Abed fue disparado por tropas israelíes, según informan fuentes sanitarias.

Y en el campamento de Al Bureij, en el centro del enclave palestino, el palestino Majdi Nawfal, de 56 años y miembro de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, falleció tras ser atacado por un dron cerca de su casa, informaron fuentes del hospital Al Aqsa.

Pese a que el acuerdo de alto el fuego entró en vigor hace ya más de tres meses en Gaza, los ataques del Ejército de Israel contra el enclave palestino no han cesado por completo y prácticamente cada día se registran muertos entre la población palestina. EFE

ngg/psh