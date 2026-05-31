Se estrella una avioneta con matrícula de EE.UU. en una zona remota de Guyana

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San Juan, 31 may (EFE).- Una avioneta con matrícula de Estados Unidos se estrelló este domingo en una zona remota de Aricheng, a 250 kilómetros al suroeste de Georgetown, capital de Guyana, sin que se reportaran víctimas mortales, informaron las autoridades del país.

El director general de la Autoridad de Aviación Civil de Guyana, el retirado teniente-coronel Egbert Field, indicó a la prensa local que el piloto sufrió heridas, pero no de gravedad.

El hombre, cuya identidad se desconoce por el momento, manejaba una avioneta Cessna 182 con matrícula N1-82UG cuando se precipitó en Aricheng hacia las 07:50 (11:50 GMT) por causas todavía desconocidas.

La avioneta es propiedad de Domestic Airlines, una compañía que administra el piloto guyanés Orlando Charles. EFE

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