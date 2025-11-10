Se estrella una avioneta con tres funcionarios en una zona selvática de Colombia

1 minuto

Bogotá, 10 nov (EFE).- Una avioneta que cubría la ruta entre los municipios de Yavarate y Mitú, en el selvático departamento colombiano del Vaupés, se estrelló este lunes con tres funcionarios de la autoridad electoral de Colombia, informó la entidad.

«Lamentamos el accidente de la avioneta HK-641 de Nativa Air, que cubría la ruta Yavarate–Papunahua–Bocoa–Mitú. En ella viajaban nuestros funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés», señaló la Registraduría Nacional, que organiza las elecciones en Colombia.

Los funcionarios fueron identificados como Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes «cumplían labores durante la jornada de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de esos corregimientos», agregó el organismo.

De acuerdo con el calendario electoral colombiano, la primera vuelta presidencial se celebrará el 31 de mayo de 2026 y la segunda, en caso de ser necesaria, será el 21 de junio.

La coordinadora departamental de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) para el Vaupés, Tatiana Morales, informó en un video divulgado en X que el accidente ocurrió «pocos minutos después de despegar» la avioneta.

La funcionaria agregó que «aún se desconocen las causas del siniestro» y el «estado de los ocupantes», mientras las autoridades adelantan las labores de búsqueda y rescate en una zona de difícil acceso por su densidad selvática. EFE

pc/ocm/rrt