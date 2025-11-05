Se estrena en Roma una sátira sobre turismo bélico basada en la obra de un autor español

Roma, 5 nov (EFE).- La obra teatral ‘Vacanze di guerra’, adaptación italiana del texto ‘Rutas de alto riesgo’ del dramaturgo español Ignasi García Barba, se estrena esta semana en el Teatro India de Roma con una propuesta que combina humor y crítica social sobre el turismo de guerra y la frivolización del horror bélico.

Dirigida por el italiano Ferdinando Ceriani e interpretada por Valentina Martino, la pieza sitúa al público en uno de los viajes organizados por una agencia especializada en rutas a zonas de guerra.

El espectador, que es tratado como turista del conflicto, rompe la cuarta pared al ser interpelado directamente por Berta, la guía de la agencia llamada ‘Viajes a zonas de guerra’.

Ella los recibe, les da instrucciones e incluso les recrimina comportamientos ocurridos durante el viaje, en un juego escénico que mezcla humor y perplejidad.

Si bien la obra tiene lugar en un conflicto ficticio, la representación alude a escenarios reales como Ucrania o Gaza, destinos que la guía ofrece dentro del programa de la agencia de viajes.

El texto en que se basa la obra, escrito por García Barba en 2004, surgió cuando el autor español, discípulo del célebre José Sanchís Sinisterra, conoció la existencia de este tipo de viajes y empezó a inquietarle la frivolidad con que algunos noticiarios abordaban las noticias de guerra.

En especial, recuerda, en una entrevista telefónica con EFE, cuando un comentarista de televisión, al describir el recorrido de unas bombas lanzadas desde un avión, afirmó que la escena «parecía un árbol de Navidad».

«Un recurso que a mí me gusta usar es llevar al público a provocarle la risa, pero de forma que se pregunte: ¿de qué me estoy riendo? Para que se sienta mal por estar riéndose», explicó.

El montaje, que se presenta hasta el domingo dentro del circuito de la Fundación Teatro di Roma, busca provocar, agregó, incomodidad y culpa a una audiencia conducida a reflexionar.

Por su parte, el director italiano que ha recuperado la obra, Ferdinando Ceriani, recalcó a EFE esta relación «anómala» entre el espectador y la protagonista.

«El público se encontrará riendo ante algunas situaciones absurdas, pero lentamente será arrastrado dentro de esta tragedia», dijo, sin revelar el final, que califica de «verdadero golpe de efecto».

Por su parte, la actriz italiana que encarna a Berta, Valentina Martino, subrayó que la protagonista es uno de esos personajes que son «todo lo contrario de un héroe»: «No es un antihéroe, es directamente una perdedora».

La obra del escritor español, estrenada por primera vez en España y representada también en Grecia y Costa Rica, será traducida próximamente al hindi y al inglés.

Ahora llega al teatro italiano como ‘Vacanze di guerra’ en lo que su director considera «una verdadera inauguración» del proyecto, que en años anteriores solo había tenido lecturas dramatizadas e interpretaciones en salas más pequeñas del país. EFE

