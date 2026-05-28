Se expone en Barcelona la mayor muestra del artista chileno Guillermo Lorca en España

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Barcelona, 28 may (EFE).- El Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de Barcelona acoge desde este jueves la mayor muestra del artista chileno Guillermo Lorca en España hasta la fecha, una exposición retrospectiva sobre su última década de creación de estilo neobarroco titulada ‘La casa de arena’.

La muestra, que recoge su obra de los últimos diez años y se compone de 20 obras distribuidas en 7 salas de la primera planta del museo, se podrá visitar hasta el 27 de septiembre, explicó el MEAM en un comunicado.

De gran virtuosismo técnico según los expertos, Lorca (Santiago de Chile, 1984) se ha dedicado en los últimos años a construir «un universo singular donde conviven la belleza y la inquietud, la infancia y la amenaza, así como lo humano y lo animal, lo íntimo y lo monumental».

En sus óleos de gran formato, el chileno «convoca un mundo inquietante y sensual, habitado por gigantes bestias felinas de ojos amarillos, muchachas angelicales o criaturas desconocidas», añadieron desde el museo.

La relación entre naturaleza y acción humana es otro de los grandes temas del pintor, conocido por su ambición visual y narrativa en los cuadros.

‘La casa de arena’ desgrana el pensamiento visual de Guillermo Lorca, un artista que combina la capacidad de conmover e intrigar con la voluntad de perdurar en la memoria de quien contempla su pintura», destacaron también desde el museo sobre el artista, que fue aprendiz y asistente del artista noruego Odd Nerdrum.

Entre otras exposiciones de su obra previas a nivel internacional, destacan ‘Vida eterna’ (Museo Nacional de Bellas Artes, Chile) y ‘The shine in the other room’ (Tang Contemporary Art, Seúl). EFE

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