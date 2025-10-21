Se forma la tormenta tropical Melissa en el Caribe y amenaza como huracán a Haití

1 minuto

Miami (EE.UU.), 21 oct (EFE).- La tormenta tropical Melissa se ha formado este martes en el mar Caribe y ha generado avisos por fuertes lluvias y vientos para Haití, la República Dominicana y Jamaica, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El NHC ha emitido una vigilancia de huracán para la península sur de Haití, desde la frontera con la República Dominicana hasta Puerto Príncipe, mientras que el Gobierno de Jamaica ha activado una vigilancia de tormenta tropical para toda la isla.

Melissa se encuentra actualmente unos 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se espera que pueda convertirse en huracán durante el fin de semana. EFE

hbc/ims/icn

(foto)