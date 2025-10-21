The Swiss voice in the world since 1935

Se forma la tormenta tropical Melissa en el Caribe y amenaza como huracán a Haití

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Miami (EE.UU.), 21 oct (EFE).- La tormenta tropical Melissa se ha formado este martes en el mar Caribe y ha generado avisos por fuertes lluvias y vientos para Haití, la República Dominicana y Jamaica, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El NHC ha emitido una vigilancia de huracán para la península sur de Haití, desde la frontera con la República Dominicana hasta Puerto Príncipe, mientras que el Gobierno de Jamaica ha activado una vigilancia de tormenta tropical para toda la isla.

Melissa se encuentra actualmente unos 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se espera que pueda convertirse en huracán durante el fin de semana. EFE

hbc/ims/icn

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR