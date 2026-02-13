Se inaugura en Londres la primera exposición del puntillista Seurat centrada en el mar

Londres, 13 feb (EFE).- El maestro del ‘puntillismo’ francés, Georges Seurat, protagoniza la exposición que hoy se inauguró en la galería Courtauld de Londres, en la que se muestran 26 pinturas del autor dedicadas a temáticas marinas.

La muestra ‘Seurat y el mar’ se podrá visitar hasta el 17 de mayo.

Esta muestra reúne la práctica totalidad de obras (pinturas, bocetos al óleo y dibujos) que Seurat pintó durante los cinco veranos que pasó en la costa norte de Francia, entre 1885 y 1890. Trabajando en ciudades portuarias a lo largo del Canal de la Mancha, el artista capturó en sus pinturas sus paisajes marinos, regatas y actividades portuarias.

Karen Serres, comisaria de la exposición destacó en declaraciones a EFE que «Seurat es comúnmente más asociado con París pero muy poca gente sabe que estos cuadros que realizó en sus veranos representan casi la mitad de toda su obra». Estas pinturas fueron cruciales para el desarrollo de su método.

El pintor es conocido por ser considerado el creador de la técnica puntillista, en la que las formas y la luz se reproducen mediante la superposición de pequeños puntos de color. Influenciado por autores coetáneos, quiso comprobar que, en vez de mezclar los colores, si se pintaban pequeños puntos el ojo humano percibía mayor luminosidad.

Se trata de la primera exposición dedicada a Géorges Seurat en el Reino Unido en casi 30 años. Debido a la muerte del pintor a los 31 años, no dejó demasiadas obras y las exposiciones que se le dedican son escasas. Nunca antes se había expuesto tal cantidad de obras de Seurat vinculadas con los paisajes marítimos. EFE

