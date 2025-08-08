The Swiss voice in the world since 1935

Se incautan de casi 2 toneladas de cocaína en el Caribe colombiano y detienen a 4 personas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 8 ago (EFE).- Las autoridades de Colombia se incautaron de 1.991 kilos de cocaína y capturaron a dos ciudadanos jamaicanos y dos colombianos que transportaban el alijo en una lancha rápida, en una operación realizada a 71 millas de la ciudad caribeña Santa Marta, informaron este viernes fuentes castrenses.

La operación de interceptación marítima fue realizada por la Armada colombiana, la Fuerza Aérea y la Fiscalía, y fue calificada de «n golpe que asfixia las finanzas criminales» por el ministro colombiano de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en su cuenta de X.

La embarcación, equipada con tres motores fuera de borda, transportaba 80 sacos con 2.000 paquetes rectangulares de droga, según se detalló en la información. EFE

