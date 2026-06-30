Se inicia juicio contra el presidente interino de Perú, acusado de apropiación ilícita

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(Corrige el delito en el titular. Bien: apropiación ilícita)

Lima, 30 jun (EFE).- El juicio contra el presidente interino de Perú, José María Balcázar, acusado de apropiación ilícita al supuestamente haber desviado fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque a sus cuentas personales cuando era decano de esa institución, comenzó este martes con su defensa solicitando la suspensión del proceso hasta que deje el cargo el 28 de julio.

El Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, de la Corte Superior de la región Lambayeque, en el norte del país, instaló el juicio oral en el que la Fiscalía sostiene que Balcázar administró recursos económicos que pertenecían a ese colegio profesional y supuestamente se apropió de parte de ese dinero entre 2019 y 2020.

La investigación fiscal señala que se efectuaron diversos pagos efectuados por abogados que no ingresaron correctamente a las cuentas institucionales y que parte de esos recursos terminaron depositados en cuentas personales de Balcázar.

Al inicio de la audiencia virtual de este martes, Balcázar se conectó y facilitó sus datos personales, al mismo tiempo que detalló que percibe ingresos mensuales de entre 20.000 y 30.000 soles (entre 5.800 y 8.800 dólares).

El abogado de Balcázar, Víctor Pariona, solicitó la suspensión del proceso, al argumentar que el acusado tiene 83 años y los hechos presuntamente delictivos ocurrieron cuando tenía más de 65 años.

En este sentido, añadió que, de acuerdo a la jurisprudencia, el plazo para solicitar una reparación civil prescribe a los dos años de haberse archivado la acción penal y aseguró que la acción civil ya venció el 12 de junio de 2026.

Además, sostuvo que Balcázar, como presidente interino, no puede ser sometido a ningún juicio mientras ejerce el cargo y pidió la suspensión del proceso hasta el 28 de julio de 2026, fecha en la que concluye el mandato y asumirá la derechista Keiko Fujimori, ganadora de las elecciones presidenciales.

Por su parte, el Ministerio Público se mostró contrario a esas peticiones y defendió que la acusación está dentro de plazo vigente, y según su interpretación de la norma la acción civil vencerá el 17 de junio de 2027.

El juez informó que se reserva la decisión y notificará a las partes correspondientes.

El pasado febrero, el Congreso nombró a Balcázar como cabeza del Gobierno de transición y en ese momento, su abogado expuso que, al ser un proceso iniciado antes de que el mandatario asumiera la jefatura de Estado, no cuenta con la inmunidad que otorga el cargo ni tampoco con la prerrogativa que recibe por también ser congresista desde 2021.

Pariona también reconoció que fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque fueron depositados en cuentas personales del actual gobernante, pero dijo que esto se hizo «por un tema administrativo» y el dinero se destinó a la institución. EFE

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