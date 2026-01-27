Se inicia la ceremonia de investidura de Nasry Asfura como nuevo presidente de Honduras

Tegucigalpa, 27 ene (EFE).- La ceremonia de investidura del nuevo presidente de Honduras, el conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, se inició este martes en una sesión especial del Parlamento.

El evento comenzó a las 09:00 hora local (15:00 GMT) en un sesión del Parlamento abierta por el presidente de ese poder del Estado, Tomás Zambrano.

A la investidura de Asfura no asistirán presidentes y jefes de Estado de otros países, por razones de austeridad y decisión del nuevo mandatario hondureño, quien sucederá a Xiomara Castro.

Asfura, de origen palestino y natural de Tegucigalpa, donde nació el 8 de junio de 1958, fue electo presidente de Honduras como candidato del Partido Nacional en los duodécimos comicios generales celebrados en el país desde el retorno a la democracia en 1980, tras casi dos décadas de regímenes militares. EFE

