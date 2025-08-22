Se inicia la fecha 21 en Chile, marcada por la resaca de la violencia en Avellaneda

María José Rey

Santiago de Chile, 22 ago (EFE).- La jornada 21 de la liga chilena comenzó este viernes con un empate 0-0 entre Palestino y Colo Colo, y con la duda de si se aceptará la petición de la U de Chile, que desea aplazar su juego frente a Everton por los incidentes del partido de Copa Sudamericana frente a Independiente de Avellaneda.

Una extraña jornada en el que Audax Italiano pondrá a prueba este sábado al líder Coquimbo Unido, inamovible de la cima con 47 puntos y nueve de ventaja sobre Universidad de Chile, único rival que podría disputarle el título.

La jornada será importante para Universidad Católica que estrenará su nuevo estadio ‘Claro Arena’, donde volverá a su localía luego de tres años de alquilar recintos ajenos; y lo era también para Colo Colo, que jugó este viernes su primer partido sin el destituido técnico argentino Jorge Almirón.

Colo Colo, campeón vigente, sigue hundido en la clasificación, alejado de los puestos que dan acceso a los torneos internacionales.

Coquimbo visita este sábado a Audax que viene de vencer a la U de Chile en un partido en el que Eduardo Vargas marcó su primer gol en el regreso a la liga chilena, y que le sirvió para volver a la lucha en la parte alta de la tabla al quedar con 37 enteros a uno de los azules.

“No podemos faltarle el respeto a ningún equipo, cada encuentro para nosotros es muy difícil. Independientemente de la diferencia que haya en la tabla, queda muchísimo”, dijo el técnico de los piratas, Esteban González.

Los aurinegros no perderán el primer lugar en caso de una derrota, pero un triunfo de Audax, que es tercero, pone presión sobre los universitarios que jugarán de local el domingo ante el decimosegundo Everton con la necesidad de ganar para seguir segundos.

Los azules tienen que retomar el foco de la lucha por el título de la liga, en medio de la incertidumbre sobre su destino en la Copa Sudamericana luego de que el choque de vuelta de octavos de final ante el argentino Independiente se cancelara por hechos de violencia entre las barras de ambos equipos.

Los laicos igualaban 1-1 ante el Rojo y estaba en ventaja en la serie tras ganar la ida 1-0, pero tras lo sucedido aguardan por la decisión de la Conmebol que impondrá sanciones.

Universidad Católica tendrá su ansiada jornada de estreno en el ‘Claro Arena’ ante el decimoquinto Unión Española, que está en zona de descenso, mientras los cruzados son sextos con 30 puntos en puestos de clasificación a torneos internacionales.

En el resto de la fecha, el quinto O’Higgins con 34 unidades visita al decimocuarto Deportes Limache, mientras que el séptimo Cobresal será local ante Unión La Calera, que es undécimo.

Huachipato, octavo con 28 enteros, visita al decimotercero La Serena y Ñublense que está décimo cerrará la fecha a domicilio frente al colista y decimosexto, Deportes Iquique. EFE

