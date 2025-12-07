Se inician las elecciones en el único municipio de Honduras que no votó el 30 de noviembre

3 minutos

Tegucigalpa, 7 dic (EFE).- Las elecciones generales en el municipio de San Antonio de Flores, al este de Honduras, el único lugar donde su población no pudo votar el pasado 30 de noviembre, por varias irregularidades, se iniciaron este domingo en un ambiente de mucho civismo, orden y seguridad.

Los centros de votación abrieron a las 07:00 hora local (13:00 GMT), cuando varios ciudadanos ya hacían fila para ejercer el sufragio, algunos de ellos con impedimentos físicos.

El supuesto tráfico de credenciales electorales, denunciado por el alcalde, Pedro Cáceres, habría impedido el 30 de noviembre la instalación de las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV) asignadas para el municipio, en el que podrían votar unas 5.000 personas.

Cáceres busca la reelección por el opositor Partido Liberal, conservador, que mantiene un duelo en la fórmula presidencial con el también opositor y conservador Partido Nacional, en el conteo de votos de las elecciones a nivel nacional de hace una semana.

Igual que el 30 de noviembre, en San Antonio de Flores su población votará para escoger a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), un alcalde, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

San Antonio de Flores también tiene el antecedente de que en las elecciones generales de noviembre de 2021 el órgano electoral dio como ganador para alcalde a Alex García, del Partido Nacional, quien habría superado a Cáceres por solamente cinco votos de diferencia, lo que creó un conflicto por irregularidades en el escrutinio.

Eso derivó en que el municipio estuviera sin alcalde durante dos meses. Al final, el conflicto fue resuelto por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que tras un nuevo conteo de votos, el 29 de marzo de 2022, declaró que el ganador fue Pedro Cáceres.

Después de las elecciones generales que cada cuatro años se celebran el último domingo de noviembre, el Parlamento y los alcaldes asumen su cargo el 25 de enero del siguiente año, dos días antes de que lo haga el nuevo presidente electo.

Los resultados de las elecciones generales no se han movido desde el viernes, y la ventaja la mantiene el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó el sábado que el escrutinio se ha detenido por problemas técnicos.

Con el 88,02 % de las actas escrutadas, Asfura sigue encabezando el conteo con 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, suma 1.112.570 (39,49 %), según los resultados oficiales preliminares del CNE, que han tenido varias interrupciones desde el mismo día de los comicios.

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %).

Desde el 30 de noviembre el CNE tiene hasta 30 días para dar a conocer los resultados oficiales definitivos de la consulta de los hondureños en las urnas. EFE

gr/sbb

(foto) (video)