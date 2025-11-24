Se intensifican acciones de prevención ante brote de chikungunya detectado en Cuba

2 minutos

Santo Domingo, 24 nov (EFE).- El Ministerio de Salud Pública informó este lunes que ha intensificado las acciones de vigilancia epidemiológica y control de vectores en todo el territorio nacional, como parte de la estrategia permanente de prevención y respuesta ante el brote de chikungunya reportado en Cuba y otros países del Caribe.

La institución explicó en una nota que estas medidas, que se aplican durante todo el año, se han fortalecido debido al incremento de casos en la región, con el objetivo de mantener a República Dominicana libre de transmisión local y proteger a la población frente al mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y zika.

Como parte del plan de acción, se realizan jornadas intensivas de fumigación, eliminación de chatarras y educación comunitaria, además de búsqueda activa de febriles y vigilancia en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.

El titular de Salud reiteró a la ciudadanía a reforzar la prevención en el hogar, eliminando recipientes que acumulen agua, tapando los tanques y manteniendo los patios limpios para evitar criaderos del mosquito.

El funcionario recomendó a la población, eliminar o cubrir envases que acumulen agua (tanques, cubetas, botellas, gomas, floreros). Mantener tanques y cisternas bien tapados. Lavar con cepillo y cloro los envases donde se almacena agua.

Asimismo, mantener patios y exteriores limpios y libres de objetos que puedan servir de criaderos. Usar mosquiteros y repelentes, especialmente en horarios de mayor actividad del mosquito (mañana y tarde).EFE

rsl