Se reanuda escrutinio de elecciones hondureñas con candidato apoyado por Trump a la cabeza

Tegucigalpa, 8 dic (EFE).- El escrutinio de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre se reanudó este lunes después de una parálisis por problemas técnicos desde el pasado viernes, con el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la cabeza.

El recuento se reactivó hacia las 08.15 hora local (14.15 GMT), con Asfura en el primer lugar con 1.132.429 votos, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, con 1.112.610 votos.

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue en el tercer lugar con 543.756 papeletas, cuando se ha escrutado el 87,96 % de las actas electorales, según la página web del Consejo Nacional Electoral. EFE

