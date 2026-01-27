Se reduce a mínimos el porcentaje de visados múltiples que emiten países Schengen a rusos

1 minuto

Moscú, 27 ene (EFE). – El porcentaje de los visados para entrada múltiple emitido por países del espacio Schengen para los turistas rusos se ha reducido a los mínimos, según informó este martes la Unión de la Industria Turística de Rusia en un comunicado.

“En noviembre, la Comisión Europea restringió drásticamente la tramitación de nuevos visados de entrada múltiple a ciudadanos rusos, lo que provocó una reducción significativa de su emisión”, explicó Mijaíl Abasov, uno de los expertos de la unión turística.

En 2019 los visados múltiples representaban el 80 % del total de las emisiones; ahora esa cifra ha caído hasta casi el 10 %.

Según expertos rusos, el año pasado los nacionales de ese país solicitaron entre 620.000 y 670.000 visados Schengen.

La tasa de rechazo, según la Unión de la Industria Turística, osciló entre el 8 y el 9 %, frente al 1,5 % en 2019.

Aparte de las dificultades para tramitar un visado, los rusos que desean viajar a Europa tienen que enfrentarse además a múltiples problemas logísticos, ya que la Unión Europea cerró su espacio aéreo para los aviones rusos tras el inicio de la guerra en Ucrania.EFE

mos/ajs