Se reducen bloqueos de carreteras en Bolivia tras acuerdo entre sindicalistas y Gobierno

La Paz, 12 ene (EFE).- Los bloqueos de carreteras se redujeron este lunes en Bolivia después del acuerdo alcanzado entre sindicalistas y el Gobierno de Rodrigo Paz para derogar el decreto que elimina la subvención a los combustibles y crear una nueva norma que mantendrá la retirada del subsidio, pero anulará otras que rechazaron esos sectores.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó esta jornada 22 bloqueos de ruta debido a «conflictos sociales» en Cochabamba (centro), Potosí (suroeste) y Santa Cruz (este), después de que en la víspera hubiera 69 bloqueos, incluidas otras regiones como La Paz (oeste) y Pando (norte).

De los 22 puntos de bloqueo, 19 están en Cochabamba, dos en Santa Cruz y uno en Potosí, que aún no se levantan e impiden la libre circulación de vehículos.

En Cochabamba la Federación de Gremiales de esta zona, que aglutina a los comerciantes afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), anunció que levantarán el bloqueo en la ruta hacia Santa Cruz cuando se publique la derogación del decreto.

Asimismo, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) dijo que levantarán el bloqueo de carreteras en todo el país «por humanidad» pero que el sector seguirá «en estado de emergencia» hasta la publicación de la eliminación de la norma.

Mientras que las salidas de buses de servicio internacional e interdepartamental desde la Terminal de Buses de La Paz se reanudaron esta jornada en algunas rutas, dijo a EFE el jefe de Operaciones, Alejandro Mayorga.

El acuerdo firmado es fruto del diálogo celebrado el domingo entre los máximos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, y de las federaciones campesinas con seis ministros, incluidos el de la Presidencia, Economía y Finanzas Públicas, y de Gobierno (Interior).

El documento establece que «el decreto 5503 se abrogará en su totalidad» y que «a partir de la firma del acuerdo» se creará una comisión para elaborar «un nuevo decreto» que «mantendrá de manera exclusiva los artículos referidos a la subvención de combustibles».

Seguirán vigentes los precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos de 86 % y del 162 % respecto a los costos subvencionados que estuvieron vigentes por más de 20 años.

La COB y los sindicatos campesinos que fueron aliados políticos de los Gobiernos de Morales y Luis Arce (2020-2025) realizaron marchas callejeras desde el 22 de diciembre y desde el martes bloquearon carreteras para exigir la derogación del decreto. EFE

