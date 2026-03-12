Se registra un seísmo de magnitud 4,2 en el suroeste de Ecuador

1 minuto

Quito, 12 mar (EFE).- Un seísmo de magnitud 4,2 se registró este jueves en la provincia del Guayas (suroeste de Ecuador), cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada del país andino, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el terremoto ocurrió a las 09:03 hora local (14:03 GMT) a 1,92 grados de latitud sur y a 80,04 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor tuvo lugar a una profundidad de 58 kilómetros y a 4,13 kilómetros de la localidad de Nobol.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

sm/acm