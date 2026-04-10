Se registra un sismo de magnitud 4,1 en una provincia amazónica de Ecuador

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Quito, 10 abr (EFE).- Un sismo de magnitud 4,1 ha tenido lugar este viernes en la provincia de Pastaza, en la Amazonía de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 9:15 hora local (14:15 GMT) a 1,82 grados de latitud sur y a 77,90 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor sucedió a una profundidad de 162 kilómetros y a 38,24 kilómetros de la ciudad de Puyo.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

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