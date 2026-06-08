Se registra un sismo de magnitud 4,1 frente a las costas de Ecuador

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Quito, 8 jun (EFE).- Un sismo de magnitud 4,1 ha tenido lugar este lunes frente a las costas de la provincia ecuatoriana de Manabí, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales por sus repercusiones.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ha ocurrido a las 11:03 hora local (16:03 GMT) a 0,70 grados de latitud sur y a 80,52 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ha sucedido a una profundidad de 21 kilómetros y a 14,35 kilómetros de la ciudad de Bahía de Caraquez.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

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