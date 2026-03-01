Se registran explosiones en la base británica de Akrotiri en Chipre
Londres, 1 mar (EFE).- Varias explosiones se han registrado al filo de la medianoche en la base de Akrotiri, que el ejército británico tiene en Limassol (Chipre), sin que se tenga constancia hasta el momento de víctimas, según recogen varios medios británicos.
Aunque se desconoce si se trata de un ataque iraní, estas explosiones se producen apenas una hora después de que el primer ministro Keir Starmer anunciara una participación más activa de su país en los ataques contra Irán, y concretamente el permiso que ha dado a la aviación estadounidense para utilizar algunas de las bases británicas. EFE
