Se retrasan las últimas evacuaciones del Hondius por razones meteorológicas

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Las malas condiciones meteorológicas llevaron a las autoridades a decidir el amarre de urgencia del Hondius en el puerto español de Granadilla,para tratar de agilizar así las últimas evacuaciones.

En principio, el buque, afectado por un brote de hantavirus, no debía atracar en la isla canaria de Tenerife, donde la llegada del crucero se había recibido con inquietud por parte de la población temerosa de un posible contagio.

Periodistas de la AFP vieron al buque atracar en el puerto, poco después de que el Ministerio de Sanidad anunciara la decisión, tomada «por razones meteorológicas, y con el objetivo de garantizar la seguridad».

«La embarcación permanecerá atracada el tiempo mínimo imprescindible para garantizar la seguridad de los pasajeros y de los miembros del dispositivo de evacuación», dijo en su comunicado.

Por el momento, se desconoce cuánto tiempo permanecerá amarrado el barco en el puerto de Granadilla, ni si podrá partir a las 19H00 (18H00 GMT) hacía Países Bajos, como estaba inicialmente previsto.

Antes, según los planes, deberían desembarcar los últimos 28 evacuados, que deben abandonar Tenerife en dos vuelos con destino a Países Bajos.

En el crucero solo quedarán entonces 26 tripulantes, que serán quienes zarpen hacia Países Bajos portando también a bordo el cadáver de una víctima alemana.

– «Unidad y fuerza» –

El Hondius, que había zarpado el 1 de abril de Ushuaia, Argentina, recibió combustible y víveres durante este lunes, antes de afrontar la última etapa de un convulso viaje que acabó llamando la atención del mundo tras el fallecimiento de tres pasajeros a causa del hantavirus.

En un breve vídeo publicado el lunes en la página web de Oceanside Expeditions, el capitán del Hondius, Jan Dobrogowski, dio las gracias a su tripulación y a los pasajeros, destacando la «unidad y la fuerza» de todos los que estaban a bordo y elogiando a la tripulación por su «valentía y determinación desinteresada».

«Como capitán del Hondius, mi trabajo es liderar a mi tripulación, cuidar de mis huéspedes y llevar el barco a puerto sano y salvo. Y nuestra responsabilidad no termina ahí», añadió, expresando su deseo de que todos puedan «volver a casa sanos y salvos y con buena salud».

Tres pasajeros a bordo del Hondius —un matrimonio neerlandés y una mujer alemana— murieron por el hantavirus.

Las repatriaciones se llevan a cabo en avión y por nacionalidades, 23 en total, con estrictas medidas de seguridad para reducir al mínimo el contacto de los ocupantes del Hondius con otra personas.

Este lunes, la ministra de Sanidad española, Mónica García, volvió a defender la seguridad del dispositivo.

«El gobierno de España está a lo que está, está a trabajar y está a que este operativo, esta operación, salga bien», indicó. «El mundo nos está mirando y, por cierto, el mundo nos está agradeciendo nuestra labor y agradeciendo las capacidades que tenemos en España para llevarla a cabo», agregó.

El domingo salieron aviones a Madrid, para llevar a los españoles que hacen cuarentena en un hospital militar, a Francia, Países Bajos -que se llevó a un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco, los dos latinoamericanos del barco-, Canadá, Irlanda, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, volverá a reunirse el martes en Madrid con el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, por segunda vez en cuatro días.

– Falta de garantías –

Según las autoridades sanitarias, los pasajeros han sido clasificados como «contactos de alto riesgo» y deberán cumplir cuarentenas al llegar a destino.

Salvo los estadounidenses, que no serán necesariamente puestos en cuarentena, una decisión que tiene «riesgos», estimó el director general de la OMS.

«Esto no es covid», justificó Jay Bhattacharya, director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidense, instando a la población a mantener la calma.

El Hondius había permanecido hasta ahora fondeado sin atracar, a petición de las autoridades regionales canarias, que expresaron su rechazo a la operación por motivos de seguridad sanitaria.

Este lunes, las autoridades canarias mostraron su contrariedad por la aparición de los dos casos.

«Lo que espero es que el dispositivo transcurra con todas las garantías, garantías que a todas luces no se están dando», dijo la máxima autoridad de Tenerife, la presidenta del cabildo de la isla, Rosa Dávila, asegurando que no se les hicieron pruebas PCR a los pasajeros evacuados.

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