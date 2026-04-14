Se suicida en prisión preventiva un pintor ruso detenido por un comentario en redes

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Moscú, 14 abr (EFE).- El artista Andréi Akuzin se ha suicidado mientras estaba en prisión preventiva, informó este partes el portal opositor Mediazona, y sus allegados lo atribuyen a que fue una forma de protesta contra el actual gobierno ruso

Akuzin, de 53 años, se ahorcó en prisión preventiva, donde permanecía tras ser detenido por un comentario que dejó en redes sociales en 2025.

«No es un terrorista, eso es ridículo. Simplemente no quiso quedarse callado. Fue arrestado por darle a ‘me gusta’ o responder a una publicación», afirmó Tatiana Frólova, una amiga suya.

Según el portal Mediazona, un bot de Telegram que rastrea la red indicó que Akuzin simpatizaba con el movimiento Artpodgotovka, prohibido en Rusia.

Frólova relató que Akuzin se suicidó en su celda el 8 de abril, un día después de su cumpleaños, y dos días después fue incluido en la lista de terroristas y extremistas.

«La única protesta libre hoy en día es el suicidio», fue uno de los últimos mensajes que recibió Frólova de Akuzin, por lo que considera que la muerte de su amigo fue una reivindicación contra la actual política rusa.

En las redes sociales del artista se puede comprobar que no impulsaba una oposición activa en ellas, a pesar de una publicación en Instagram en la que grabó a una banda tocando una marcha militar en su región natal de Amur, en el Extremo Oriente ruso, donde el pie de foto rezaba «no a la guerra».EFE

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