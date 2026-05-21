Se viraliza en Perú el video de un alcalde disparando pistola de electrochoque a un asesor

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Lima, 20 may (EFE).- Un video donde un alcalde peruano dispara una pistola de electrochoque contra un asesor se hizo este miércoles viral mientras el protagonista, que se perfila como candidato para alcalde de Lima en los comicios de este año, asegura que las imágenes están editadas, al tratarse de una prueba controlada.

En las imágenes, grabadas en una sala de reuniones, se aprecia al exministro y actual alcalde del distrito limeño de Surco, Carlos Bruce, disparar una pistola eléctrica para probar estos nuevos dispositivos adquiridos por su institución para equipar a sus serenazgos (guardias urbanos).

Al hombre que recibe el disparo se le ve prepararse para el momento al tensar los brazos antes de sentir la descarga eléctrica, que le deja sin capacidad de sostenerse en pie.

Ante las críticas generadas tras difundirse el video, Bruce aseguró en sus redes sociales que «las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza».

«Mientras se observaban los dispositivos, se realizaron simulaciones que no fueron reales y cuya participación de los presentes fue completamente voluntaria. En ningún momento existió una situación de riesgo real ni consecuencias mayores», aseguró Bruce.

La pasada semana, Surco se convirtió en el primer distrito de Perú en dotar a su cuerpo de serenazgo con este tipo de armas no letales, al recibir 150 unidades modelo Taser 10, junto a cámaras corporales.

Las pistolas eléctricas son armas de energía conducida no letales, diseñadas para incapacitar temporalmente a una persona mediante la aplicación de impulsos eléctricos controlados.

El dispositivo tiene un alcance de hasta 14 metros y permite realizar 10 disparos sin necesidad de recarga inmediata. Además, tiene un sistema de puntería láser verde visible. EFE

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