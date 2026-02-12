Sean Baker celebra a Michelle Yeoh previa entrega del Oso de Oro de honor en la Berlinale

Berlín, 12 feb (EFE).- El cineasta Sean Baker celebró este jueves la entrega del Oso de Oro de honor a la actriz malasia Michelle Yeoh, a la que valora «como artista y como amiga» tras la grabación del corto ‘Sandiwara’ en el que ambos colaboraron.

En la alfombra roja, antes de la gala de apertura de la Berlinale, Baker confesó a EFE que nunca había estado antes en el festival, por lo que es «maravilloso» asistir a este para celebrar a Yeoh: «Ella lo merece al 100 %», afirmó.

El director de cine, conocido por películas como la oscarizada ‘Anora’ (2024) y ‘The Florida Project’ (2017), aseguró que se trata de un honor entregarle este premio, ya que conoce personalmente a la actriz y añadió que la quiere «tanto como artista como amiga».

El corto, que se proyectará este viernes en el marco de la Berlinale y contará con un coloquio entre ambos, fue hecho para ‘self-portrait’, una marca de ropa de Londres con raíces en Malasia.

«Lo que hace no es solo mostrar la línea de este año, sino que también celebra la cultura malasia y, específicamente, Penang (Malasia) y la cultura gastronómica allí», explicó Baker.

El cineasta rodó en localizaciones reales de la ciudad, por lo que nada estaba preparado, ni se trataba de un estudio, lo que supuso que Yeoh interactuara con personas reales y un entorno real.

En ‘Sandiwara’, la actriz interpreta a cinco personajes diferentes y, a veces, llega a interactuar consigo misma: «Es muy divertido y realmente muestra su increíble rango, porque ella está aportando emoción y drama, y también comedia y absurdidad».

Baker definió el rodaje como «muy rápido», «muy espontáneo», y con «mucha energía», e insistió en que Yeoh es toda una luchadora.

De cara a sus próximos proyectos, el cineasta apuntó que acaba de terminar de promocionar la película ‘Left-Handed Girl’, en la que fue editor y coguionista, por lo que admitió que está listo para pasar a la siguiente película y que, con suerte, se encontrará rodando en algún momento de este año. EFE

