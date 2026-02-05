Sean Baker y Michelle Yeoh estrenarán en la Berlinale el corto ‘Sandiwara’

1 minuto

Redacción Internacional, 5 feb (EFE).- Tras ganar cinco Óscar con ‘Anora’ (2024), Sean Baker ha decidido volver a lo básico y ha rodado su siguiente trabajo con un teléfono móvil. Se trata de ‘Sandiwara’, un cortometraje protagonizado por Michelle Yeoh que se estrenará en la Berlinale, que se abre la semana próxima.

La actriz malasia, que recibirá el Oso de Oro de honor de la 76 edición del festival alemán, interpreta cinco personajes diferentes en este filme, ambientado en un mercado nocturno de Malasia, según informa la revista Variety.

Un corto que «trasciende la moda y se adentra en el mundo del cine y la narrativa para capturar la esencia de la cultura malasia» con una historia en la que cada personaje representa una parte de la cultura de ese país asiático.

Rodado en Penang, un estado del noroeste de Malasia, forma parte de un proyecto de la firma de moda británica Self-Portrait, que invita a creativos de diferentes disciplinas a «diseñar, soñar y crear».

No es la primera vez que Baker utiliza un iPhone para grabar, ya lo hizo con su segundo largometraje, ‘Tangerine’ (2015).

‘Sandiwara’ se estrenará durante la Berlinale, que se celebrará del 12 al 22 de febrero y en cuya primera jornada Baker será el encargado de entregar el Oso de Oro de honor a Yeoh, durante la gala de apertura del festival. EFE

