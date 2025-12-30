Secesionistas ven ilegales medidas del Gobierno yemení que profundizan «colapso» del país

Saná, 30 dic (EFE).- Los separatistas sureños respaldados por Emiratos Árabes Unidos (EAU) consideraron «ilegales» las medidas vinculadas al estado de emergencia decretado este martes por Gobierno yemení reconocido internacionalmente y apoyado por Arabia Saudí, por profundizar el «colapso» del país, y advirtieron de sus «consecuencias».

«Responsabilizamos a quien adopte estas decisiones de las consecuencias políticas, legales, de seguridad y económicas, y afirmamos que volver el camino correcto y a la lógica de la asociación y el acuerdo es la única vía para evitar un mayor colapso del país», dijo el Consejo de Transición Sureño (CTS) en un comunicado.

Son las primeras declaraciones que realiza este grupo, que ha sufrido un ataque esta madrugada por parte de las fuerzas de la coalición militar liderada por Arabia Saudí en el puerto de Mukalla, en el sur del Yemen, y tras la declaración del estado de emergencia en el país por parte de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.EFE

