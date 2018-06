El mercado laboral en Suiza nunca ha estado mejor desde la crisis financiera. En mayo, la tasa de desempleo volvió a caer en 0,3 puntos en un mes para ubicarse en 2,4%, un nivel que no se había alcanzado desde septiembre de 2008.

Índice récord de desempleo en Suiza 07 de junio de 2018 - 11:38 El mercado laboral en Suiza nunca ha estado mejor desde la crisis financiera. En mayo, la tasa de desempleo volvió a caer en 0,3 puntos en un mes para ubicarse en 2,4%, un nivel que no se había alcanzado desde septiembre de 2008. El número de inscritos en los registros de desempleo registradas se redujo en un 9%, a 109 392 personas, indicó este jueves la Secretaría de Estado de Economía (SECO). Sobre una base anual, la disminución en la tasa de desempleo es de 0.7 puntos. La tasa de desempleo para mayo es mejor que las previsiones que la colocaban entre 2,5% y 2,6%. Sin embargo, la disminución en los meses de marzo, abril y mayo debe relativizarse, ya que el Seco modificó su método de cálculo, lo que ha impactado favorablemente las estadísticas. El número total de solicitantes de empleo se situó en 185 467, casi 8 600 menos que en abril.