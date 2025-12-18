Secretaría de Derechos Humanos cuestiona la ley antidiscriminación vigente en Uruguay

2 minutos

Montevideo, 18 dic (EFE).- La Secretaría de Derechos Humanos de Uruguay cuestionó este jueves la ley antidiscriminación que lleva vigente dos décadas en el país y apunta a los discursos de odio que aparecen en las redes sociales como una nueva problemática a enfrentar.

Así lo indicó la secretaria de Derechos Humanos del país suramericano, Collette Spinetti, durante la ceremonia de entrega de los premios Luisa Casalet.

Dichos reconocimientos destacan «propuestas y acciones que promueven avances significativos para construir una sociedad más inclusiva, en materia de racismo, xenofobia y cualquier otra forma de discriminación».

«Hace 20 años las redes sociales no tenían tantos discursos como tienen hoy. Estamos trabajando esto y también trabajando para que esta comisión sea mucho más fuerte, mucho más peso y vinculante si se pudiera lograrlo», enfatizó.

De esta forma, la secretaria de Derechos Humanos hizo alusión a la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación.

En julio de este año, la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia y la mencionada comisión dieron inicio al ciclo de diálogos con el que buscan revisar la ley antidiscriminación que lleva vigente dos décadas en el país.

«Estamos a 20 años de una ley antidiscriminación que además crea esta Comisión y la idea es: pongamos esta ley sobre la mesa y pensemos si hoy cumple su función», subrayó Spinetti en ese momento.

Tiempo atrás, en una entrevista con la Agencia EFE, había dicho que no descartaba la posibilidad de impulsar nuevas leyes si no alcanzaba con modificar las vigentes.

Este jueves, la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación entregó nuevamente los premios Luisa Casalet, que con su nombre rinden homenaje a una destacada activista por los derechos humanos y referente de la organización Mundo Afro fallecida en 2024.

El ganador fue la Cooperativa de vivienda, reciclaje y ayuda mutua Hamabi «por su compromiso» en ese sentido. EFE

scr/cpy