Secretaría que estudia violaciones de DD.HH. recibe documentos de la dictadura uruguaya

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Montevideo, 28 may (EFE).- Una serie de documentos originales del período en el que Uruguay vivió su última dictadura cívico-militar y que se encontraban archivados en la Dirección General de Información e Inteligencia Policial fueron entregados a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, encargada de preservar la memoria histórica y documentar las violaciones de los derechos humanos.

La entrega de los documentos, realizada por el Ministerio del Interior, incluyó 23 cajas con documentación original y copias digitalizadas de los archivos, que fueron remitidas al archivo de la mencionada cartera, a la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, a la Fiscalía y al Equipo de Investigación de la Búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

«Empezamos a concretar el trabajo que se inició en cuanto asumimos. Una de las prioridades que tomamos como administración de Gobierno fue retomar la búsqueda de información en los archivos. Para esta búsqueda evidentemente era necesario tener archivos ordenados y prolijos», dijo la viceministra del Interior, Gabriela Valverde.

En ese sentido, añadió que, gracias a la Policía Nacional, se accedió a información ordenada tras un proceso que llevó todo el año y detalló que en las 23 cajas entregadas hay más de 100 encuadernaciones con más de 73.000 páginas de microfilmación.

«Un trabajo con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, pero también con mucha sensibilidad. Estos documentos no son documentos que contienen información meramente burocrática, sino que es una información que es sensible. Sabemos que no alcanza, pero es el aporte que desde la Dirección General de Información e Inteligencia tenemos a disposición de la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente», dijo Valverde.

Mientras tanto, la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia, Alejandra Casablanca, destacó el trabajo hecho en conjunto e hizo hincapié en la importancia de profundizar el acceso a archivos.

Finalmente, llamó a todas las personas que tengan información sobre hechos ocurridos en la dictadura «por mínima que sea» a acercarla a la Secretaría que lidera o a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

La última dictadura cívico-militar de Uruguay fue en el período 1973-1985, mientras que los documentos entregados este jueves son del período 1968-1985. EFE

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