Secretaria de Comercio española llama a transformar en oportunidades el pacto UE-Mercosur

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Asunción, 15 jul (EFE).- La secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, llamó este miércoles a «transformar» en oportunidades reales el histórico pacto entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, cuyo pilar comercial entró en vigencia de manera provisional el pasado 1 de mayo.

Durante el diálogo ‘Mercosur y la Construcción de Alianzas en el Nuevo Orden Geopolítico’, celebrado en Asunción, López Senovilla indicó que el acuerdo, por el que ambos bloques crearon un mercado común de más de 700 millones de consumidores, ofrece como «beneficio tangible» la certidumbre de reglas claras en medio del complejo momento y el proteccionismo que atraviesa el mundo.

«Tenemos el gran desafío de transformar todo esto en oportunidades concretas para las empresas y las personas», afirmó durante el encuentro, celebrado en las instalaciones del Instituto del Banco Central del Paraguay, en Asunción.

López Senovila, que anoche se reunió con empresarios y el embajador de España en Asunción, Javier Parrondo, también puso a disposición de los países del Mercosur (mecanismo integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras que Bolivia está en proceso de adhesión) la experiencia española en creación de instrumentos de financiación.

«España puede aportar confianza y cooperación técnica, el acuerdo ofrece grandes oportunidades y el gran reto tiene que ser transformarlo en una alianza estratégica», agregó.

Al respecto, la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) -la única banca pública de desarrollo de Paraguay-, Stella Guillén, apuntó en el mismo diálogo que la puesta en marcha del acuerdo incrementó las escalas de financiación para las empresas, por lo que destacó un futuro intercambio de conocimientos con instituciones españolas.

«Estas empresas traen requerimiento de recursos nunca antes vistos por nosotros», dijo Guillén. «Un primer efecto de esta alianza es que las escalas van a cambiar», agregó en alusión a las líneas de crédito por el orden de los miles de millones de dólares que necesitarán algunas empresas.

Asimismo, señaló que el pacto es una oportunidad, al tiempo que «un gran desafío» que requerirá instrumentos financieros diferentes a los tradicionales créditos.

El director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), Fernando Masi, recordó que los bloques rubricaron el acuerdo el pasado 17 de enero en Asunción tras 25 años de negociaciones y el marcado interés de los países suramericanos.

De igual forma, Masi pidió poner en contexto que los países del Mercosur tienen el reto de adecuarse a las «reglas muy exigentes» de la UE para que sus productos consigan ingresar sin contratiempos a los mercados del Viejo Continente.

A juicio del investigador, este extremo obligará a las naciones suramericanas a acordar una «regulación común», un tema que el grupo ha dejado de lado por años.EFE

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