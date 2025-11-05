Secretaria Seguridad EE.UU. visitará zonas estratégicas para potenciales bases en Ecuador

Quito, 5 nov (EFE).- La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, llegó a Ecuador para, entre otras actividades, visitar zonas estratégicas con vistas a instalar potenciales bases de ‘Homeland Security’, informó este miércoles la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo.

«Esta visita oficial forma parte del proceso de fortalecimiento de la cooperación bilateral entre el Ecuador y Estados Unidos en los ámbitos de seguridad, migración y desarrollo», dijo en su rueda de prensa semanal, en la que anotó que Noem permanecerá en Ecuador hasta mañana, jueves.

La visita se suma a los resultados alcanzados en julio pasado, cuando se firmó un memorando entre la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y la Policía Nacional.

La agenda oficial incluye reuniones de alto nivel con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y los ministros del bloque de seguridad.

Asimismo, incluye recorridos por las instalaciones estratégicas en Manta y Salinas (en la zona costera de Ecuador), «orientados a consolidar los mecanismos de cooperación técnica entre las instituciones de seguridad de ambos países, incluido el establecimiento de potenciales bases», dijo Jaramillo.

«Esta visita reafirma la confianza y el trabajo conjunto para enfrentar el crimen organizado, fortalecer las capacidades institucionales y promover la seguridad integral de Ecuador y la estabilidad regional», añadió.

Jaramillo comentó que estos primeros acercamientos y estas visitas a los sitios estratégicos «son parte de la cooperación permanente que mantiene el Ecuador con Estados Unidos» y mencionó que en esa misma línea «hay conversaciones con Brasil y se podría, eventualmente, contemplar (a las provincias de) Orellana y Sucumbíos para ubicaciones de bases en cooperación Ecuador y Brasil»

Noem señaló que «el espectro que ha abierto Ecuador respecto de la posibilidad de que haya bases extranjeras» es una cuestión que se definirá en las urnas el próximo 16 de noviembre, en un referéndum y una consulta popular sobre la eliminación de la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, atribuida por el Gobierno al incremento de la actividad de bandas criminales organizadas, vinculadas principalmente al narcotráfico, pero que en los últimos años han incursionado con fuerza en la extorsión, los secuestros y la minería ilegal.

En enero de 2024, el presidente Noboa declaró un «conflicto armado interno» para intensificar el combate a las estructuras criminales, a las que pasó a denominar como «terroristas».

Pese a esto, la violencia se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año Ecuador registraron 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143. EFE

