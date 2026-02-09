Secretario de Defensa urge «lealtad «ante «adversidades» que pongan en riesgo a México

Ciudad de México, 9 feb (EFE).- El secretario de la Defensa Nacional (Sedena) de México, el general Ricardo Trevilla, llamó este lunes a la unidad de todos los mexicanos para afrontar «con absoluta lealtad» todas las «adversidades» que puedan poner en riesgo el bienestar y la seguridad del país.

«En toda adversidad, la lealtad del pueblo de México es la fortaleza de la patria», destacó el general en su discurso por el día de la Marcha de la Lealtad.

«Por ello me permito hacer un llamado claro y decidido a la unidad de todos los mexicanos para que juntos, sociedad, Gobierno y Fuerzas Armadas, con absoluta lealtad, afrontemos todas las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias mexicanas y la seguridad de nuestro querido México», subrayó.

Junto a la presidenta, Claudia Sheinbaum, el titular de Defensa, reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas de seguir «caminando junto» a la mandataria para «respaldar» a las instituciones del Estado y «acompañar» al pueblo de México.

Con motivo de la Marcha de la Lealtad, que cada 9 de febrero conmemora la escolta que cadetes militares le brindaron al presidente Francisco I. Madero (1911-1913), el encargado de dirigir al Ejército mexicano aseguró que este episodio «guarda la esencia de la unidad nacional».

Asimismo, aseguró que los militares seguirán «portando con honor nuestra orgullosa bandera», a la vez que remarcó que con «valentía y lealtad seguiremos defendiendo los pilares de la seguridad nacional de nuestro país, la integridad, independencia y soberanía nacional».

Desde el Zócalo en Ciudad de México, y junto a autoridades de distintos órdenes de Gobierno, el secretario de la Defensa Nacional destacó que la «lealtad a la nación» es el principal valor de las Fuerzas Armadas, de modo que subrayó la «ineludible obligación» de armonizar los intereses individuales con las aspiraciones nacionales.

«Con arraigado sentido de pertenencia debemos velar por nuestra soberanía y demostrar un una fehaciente lealtad plena a nuestra patria», añadió.

Recordó episodios históricos como la intervención estadounidense (1846) o la francesa (1862), así como la revolución mexicana (1910), para rescatar la «gran lección» de que en «toda adversidad» la lealtad del pueblo de México es la «fortaleza de la patria».

La conmemoración de la Marcha de la Lealtad de este año, la segunda que preside Sheinbaum, congregó a integrantes del Colegio Militar en una celebración que subraya el «compromiso perenne de respaldar a las Instituciones legalmente constituidas». EFE

