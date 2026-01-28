Secretario de Economía de México retoma en EE.UU. el diálogo sobre comercio y aranceles

2 minutos

(Actualiza con comunicado de EE.UU.)

Ciudad de México/Washington, 28 ene (EFE).- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, anunció este miércoles desde Washington el inicio de una serie de reuniones con autoridades estadounidenses para retomar el diálogo bilateral sobre comercio, con énfasis en aranceles, exportaciones y la atracción de inversiones.

La primera reunión presencial fue con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el marco de la revisión del tratado de libre comercio de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), cuyos integrantes deben decidir este año si renuevan.

«Ambas partes reconocieron avances sustanciales en los últimos meses y acordaron continuar la colaboración intensiva para abordar las barreras no arancelarias», detalló la oficina de Greer en un comunicado.

Además, acordaron iniciar reuniones formales sobre reformas estructurales para la revisión del T-MEC, incluidas «reglas de origen más estrictas para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos y una mayor armonización de las políticas comerciales».

Ebrard también tiene programado un encuentro con el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, «para reanudar los trabajos» entre ambos países.

El funcionario explicó en un video que el objetivo de estos contactos es avanzar en «varias cosas» que, dijo, se plantearon desde México y que están relacionadas con aranceles y exportaciones, además de asuntos vinculados con nuevas inversiones hacia territorio mexicano.

Ebrard también aludió a un reporte reciente sobre el desempeño exportador de México.

«Ahora tuvimos una confirmación de muy buenos datos de exportación de México», afirmó, al presumir que «son buenas noticias”.

El secretario se refirió al reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reportó este martes que el valor de las exportaciones mexicanas ascendieron a los 664.837,2 millones de dólares, una cifra récord para un año desde 1991, pese a los aranceles y presiones comerciales con su principal socio: Estados Unidos.

Por último, Ebrard aseguró que la delegación mexicana viajó «optimista y resuelta». EFE

