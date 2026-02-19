Secretario de Energía de EE.UU.: «Hemos visto un progreso tremendo en Venezuela»

1 minuto

París, 19 feb (EFE).- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este jueves que han constatado «un progreso tremendo en Venezuela», en aspectos como «la situación de seguridad sobre el terreno, la liberación de presos políticos y el inicio de la apertura de la prensa».

«Yo diría que en las últimas seis semanas hemos visto un progreso tremendo en Venezuela: la situación de seguridad sobre el terreno, la liberación de presos políticos, el inicio de la apertura de la prensa. Un progreso enorme en ese sentido», declaró desde París Wright, quien visitó Caracas la semana pasada.

El Secretario de Estado atribuyó los progresos a «la diplomacia innovadora y fuera de lo común del presidente (estadounidense, Donald) Trump». EFE

